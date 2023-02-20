"Надеюсь, что сюрприз удастся". В МИД Украины анонсировали визит "главных партнеров"

В МИД Украины заявили, что подготовили "сюрприз" для украинцев и анонсировали визит "главных партнеров" в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника в эфире телемарафона.

"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится - удастся, ведь для нас важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - сказал он, добавив, что "нужно немного подождать".

Напомним, с самого утра в Киеве перекрыли центр города. Движение также ограничили на Шулявском мосту. Кроме того, жители Киева сообщают об ограниченном движении возле посольства США в столице.

В местных Telegram-каналах также публикуют видео с движением большого кортежа по столичным улицам.

В сети уже в серьез предполагают, что в Киев мог приехать президент США Джо Байден, который, как известно, в эти дни должен посетить Польшу.

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