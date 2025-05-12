Сподівались на привілеї: Ford та General Motors обурені торговою угодою Трампа з Британією

Компанії Ford та General Motors обурені торговою угодою між США з Британією. Мито на британські автомобілі знизиться з 27,5% до 10%, тому Land Rover, MINI, Bentley, Lotus, Rolls-Royce і McLaren є що святкувати. Однак Ford, General Motors і Stellantis обурені угодою: на їх думку, угода приносить більше користі британцям, а не американцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

У угоди між США та Сполученим Королівством є застереження: десятивідсоткове мито діє на перші 100 тисяч ввезених машин протягом року, а потім збільшується до 25%. Минулого року британські автовиробники продали в США близько 133 тисячі машин, але не всі вони виробляються у Британії. За оцінками BBC, чистий експорт із Англії до США якраз близько 100 тисяч одиниць.

Президент американської ради з автомобільної політики (представляє інтереси Ford, General Motors та Stellantis) Метт Блант заявив, що автопром США тісно інтегрований з Канадою та Мексикою.

Тому пріоритет угоди зі Сполученим Королівством викликає розчарування. Також Блант зазначив, що нова угода призводить до парадоксальної ситуації: імпорт британського автомобіля з невеликою кількістю американських деталей вигідніший, ніж імпорт наполовину американського автомобіля з Канади чи Мексики.

У "великій трійці" американських автогігантів вважають, що ситуація завдає шкоди американським автовиробникам, постачальникам та працівникам автопрому, і є поганим прецедентом для майбутніх переговорів із азіатськими та європейськими конкурентами.

Раніше повідомлялось, що британські автомобілі отримали значні податкові пільги від США.