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Надеялись на привилегии: Ford и General Motors возмущены торговым соглашением Трампа с Британией

Понедельник 12 мая 2025 14:59
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Надеялись на привилегии: Ford и General Motors возмущены торговым соглашением Трампа с Британией Фото: Ford и General Motors возмущены торговой сделкой Трампа с Британией (gm.com)
Автор: Константин Широкун

Компании Ford и General Motors возмущены торговой сделкой между США с Британией. Пошлина на британские автомобили снизится с 27,5% до 10%, поэтому Land Rover, MINI, Bentley, Lotus, Rolls-Royce и McLaren есть что праздновать. Однако Ford, General Motors и Stellantis возмущены сделкой: по их мнению, соглашение приносит больше пользы британцам, а не американцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

У соглашения между США и Соединенным Королевством есть оговорка: десятипроцентная пошлина действует на первые 100 тысяч ввозимых машин в течение года, а затем увеличивается до 25%. В прошлом году британские автопроизводители продали в США около 133 тысяч машин, но не все они производятся в Британии. По оценкам BBC, чистый экспорт из Англии в США как раз около 100 тысяч единиц.

Президент американского совета по автомобильной политике (представляет интересы Ford, General Motors и Stellantis) Мэтт Блант заявил, что автопром США тесно интегрирован с Канадой и Мексикой.

Поэтому приоритет соглашения с Соединенным Королевством вызывает разочарование. Также Блант отметил, что новое соглашение приводит к парадоксальной ситуации: импорт британского автомобиля с небольшим количеством американских деталей выгоднее, чем импорт наполовину американского автомобиля из Канады или Мексики.

В "большой тройке" американских автогигантов считают, что ситуация наносит ущерб американским автопроизводителям, поставщикам и работникам автопрома, и является плохим прецедентом для будущих переговоров с азиатскими и европейскими конкурентами.

Ранее сообщалось, что британские автомобили получили значительные налоговые льготы от США.

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