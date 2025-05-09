Британські авто отримали значні податкові пільги від США: подробиці

Автомобілі британського виробництва, імпортовані до США, будуть обкладені ввізним митом у 10%. Нова знижена податкова ставка діятиме для перших 100 тисяч експортованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Уряди США та Британії домовились про такий крок після більш ніж місяця переговорів. Раніше президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на нові імпортні автомобілі. Усі тарифи мали запрацювати 1 квітня, але було надано відстрочку на 90 днів, щоб можна було провести переговори.

Деталі про нову угоду між Вашингтоном та Лондоном наразі розрізнені, але у США підтвердили, що мито в 10% застосовуватиметься до перших 100 тисяч автомобілів. Раніше, до березневої заяви Трампа, мито становило 2,5%.

У свою чергу, у Британії заявили, що ставка в 10% є важливим скороченням податків і підтвердили, що у ході перемовин ще є можливості збільшити стотисячну квоту.

Минулого року Британія відправила до США близько 102 000 автомобілів. США є другим за величиною експортним ринком британської автомобільної промисловості після ЄС. У 2024 році Штати отримали 27% усіх автомобілів, вироблених у Британії, на загальну суму близько 9 млрд фунтів стерлінгів.

Жодних подробиць щодо запропонованого 25% тарифу на автомобільні запчастини, який повинен був вступити в дію в найближчі місяці, не було надано. Британія є першою країною, яка досягла угоди зі США після оголошення президентом Трампом мит у березні. За словами американських чиновників, наступним буде Китай.

"Тарифна війна" Трампа

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.

Найбільші тарифи США запровадили проти Китаю. Американська адміністрація підвищила мита на китайські товари до 145%.

Пізніше Трамп призупинив ці тарифи на 90 днів і встановив для всіх країн єдину ставку 10%.