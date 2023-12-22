Сподіваємось на нову сторінку у відносинах. Зеленський зустрівся з головою МЗС Польщі

Під час зустрічі президента відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі до України. Зокрема подякував Варшаві за підтримку нашої країни у протидії повномасштабному російському вторгненню, а також надання прихистку біженцям.

Про що говорили:

сторони погодились, що двосторонні відносини повинні отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі довіри й поваги;

"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", - заявив президент.

порушили питанням подальшої взаємодії в оборонній сфері, а також ключових потреб наших воїнів;

обговорили створення спільних виробництв й можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою;

обговорили підготовку наступної зустрічі на рівні радників лідерів країн щодо імплементації Формули миру, а також проведення Глобального саміту миру.

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (president.gov.ua)

Візит голови МЗС Польщі до України

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Сьогодні, 22 грудня, до Києва з візитом прибув новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це стала його перша закордонна поїздка на новій посаді.

Як розповів речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, під час візиту Сікорський також зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та низкою інших чиновників.

Зокрема очікується, що голова польського МЗС оголосить новий пакет допомоги Україні.