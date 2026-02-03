Спочатку відпочинок - рапорт потім: для звільнених з полону змінили правила відпусток

В Україні офіційно змінили правила відпочинку для захисників, які повернулися з полону. Відсьогодні бійці мають право на тримісячну відпустку без необхідності негайно вирішувати долю своєї подальшої служби.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Головне:

Термін : 90 календарних днів без поділу на частини.

: 90 календарних днів без поділу на частини. Гроші: повне грошове забезпечення зберігається.

повне грошове забезпечення зберігається. Свобода вибору: рапорт про продовження служби чи звільнення можна подати після відпочинку, а не до нього.

рапорт про продовження служби чи звільнення можна подати після відпочинку, а не до нього. Захист: відкликати з такої відпустки можуть лише за власною згодою військового.

Раніше військові після повернення з полону часто стикалися з бюрократичним тиском: від них вимагали негайно визначитися, чи залишаються вони в строю. Новий Закон № 4749-IX ставить крапку в цій практиці.

Нові гарантії: що отримують військові з 3 лютого

Відсьогодні правила гри кардинально змінилися на користь захисників. Головні новації:

Відпустка "без зобов’язань": тепер боєць спочатку йде на 90 днів додому, і лише після повернення вирішує - звільнятися чи служити далі. Жодних рапортів "наперед".

тепер боєць спочатку йде на 90 днів додому, і лише після повернення вирішує - звільнятися чи служити далі. Жодних рапортів "наперед". Імунітет від наказів: відкликати з відпочинку без згоди самого військового тепер заборонено законом.

відкликати з відпочинку без згоди самого військового тепер заборонено законом. Повний гаманець: весь час відпустки (3 місяці) оплачується державою у повному обсязі.

Як це працювало до сьогодні й чому це була проблема: раніше бійців часто ставили перед жорстким вибором: щоб отримати законний відпочинок, треба було негайно підписати папери про подальшу долю. Це створювало умови для маніпуляцій, коли втомлену після полону людину змушували приймати доленосні рішення "тут і зараз".

- Чи можна розбити 90 днів на кілька частин?

- Ні, згідно з новим законом, відпустка надається цілком одним блоком.

- Чи потрібно писати рапорт на звільнення, щоб отримати ці 90 днів?

- Ні. Ви отримуєте відпустку, відпочиваєте, і лише після її завершення приймаєте рішення: залишатися у ЗСУ чи звільнятися.

- Коли закон починає діяти?

- Закон офіційно набрав чинності сьогодні, 3 лютого 2026 року. Усі військові, звільнені з полону, відтепер підпадають під його дію.