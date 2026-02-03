Спочатку відпочинок - рапорт потім: для звільнених з полону змінили правила відпусток
В Україні офіційно змінили правила відпочинку для захисників, які повернулися з полону. Відсьогодні бійці мають право на тримісячну відпустку без необхідності негайно вирішувати долю своєї подальшої служби.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради.
Головне:
- Термін: 90 календарних днів без поділу на частини.
- Гроші: повне грошове забезпечення зберігається.
- Свобода вибору: рапорт про продовження служби чи звільнення можна подати після відпочинку, а не до нього.
- Захист: відкликати з такої відпустки можуть лише за власною згодою військового.
Раніше військові після повернення з полону часто стикалися з бюрократичним тиском: від них вимагали негайно визначитися, чи залишаються вони в строю. Новий Закон № 4749-IX ставить крапку в цій практиці.
Нові гарантії: що отримують військові з 3 лютого
Відсьогодні правила гри кардинально змінилися на користь захисників. Головні новації:
- Відпустка "без зобов’язань": тепер боєць спочатку йде на 90 днів додому, і лише після повернення вирішує - звільнятися чи служити далі. Жодних рапортів "наперед".
- Імунітет від наказів: відкликати з відпочинку без згоди самого військового тепер заборонено законом.
- Повний гаманець: весь час відпустки (3 місяці) оплачується державою у повному обсязі.
Як це працювало до сьогодні й чому це була проблема: раніше бійців часто ставили перед жорстким вибором: щоб отримати законний відпочинок, треба було негайно підписати папери про подальшу долю. Це створювало умови для маніпуляцій, коли втомлену після полону людину змушували приймати доленосні рішення "тут і зараз".
Це може зацікавити
- Чи можна розбити 90 днів на кілька частин?
- Ні, згідно з новим законом, відпустка надається цілком одним блоком.
- Чи потрібно писати рапорт на звільнення, щоб отримати ці 90 днів?
- Ні. Ви отримуєте відпустку, відпочиваєте, і лише після її завершення приймаєте рішення: залишатися у ЗСУ чи звільнятися.
- Коли закон починає діяти?
- Закон офіційно набрав чинності сьогодні, 3 лютого 2026 року. Усі військові, звільнені з полону, відтепер підпадають під його дію.
Читайте також про те, що Президент України Володимир Зеленський 2 січня підписав закон, який гарантує звільненим з полону військовослужбовцям право на додаткову відпустку.
Нагадаємо, законопроект №14092 було внесено до Верховної Ради 30 вересня 2025 року. Його ініціаторами стали народні депутати Анна Пуртова, Олег Бондаренко, Тарас Тарасенко, Олена Копанчук, Ростислав Тістик. Верховна Рада проголосувала за документ 18 грудня.