"Спочатку угода": США виставили умову щодо гарантій безпеки для України, - Politico

Сполучені Штати хочуть насамперед укласти мирну угоду, перш ніж погодиться на будь-які гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами євродипломата і ще однієї людини, саме ця умова стала ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня.
Так, у вівторок, держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але пізніше.
Інший євродипломат повідомив, що Рубіо сказав про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві. Однак він не вдавався в подробиці і не повторював цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.
Також глава Держдепу згадав у загальних рисах кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди. Як пише Politico, європейці мали на увазі питання територій і заморожені активи РФ.
Білий дім зі свого боку наполягає, що будь-який мирний план матиме гарантії безпеки.
"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", - заявила заступник речника Білого дому Анна Келлі.
Держдепартамент США не відповів на запит Politico про коментар.
Також видання пише, що в четвер Рубіо сказав своїм європейським колегам, що США не розглядаються як справедливий посередник на переговорах. Причина в тому, що Вашингтон одночасно надає військову допомогу Україні і вводить санкції проти Росії.
Говорячи загалом про мирний план, деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів у бік Росії.
"Жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", - додав третій євродипломат.
Нагадаємо, нещодавно США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни, який складався з 28 пунктів.
Згідно з планом, Україна мала вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.
Ба більше, від Києва вимагали відмови від НАТО, а від Альянсу - ніколи не приймати Україну у військовий блок.
Але як писало Axios, крім основного документа, Києву передали ще один. У ньому якраз ішлося про гарантії безпеки за аналогією НАТО.
Зокрема, що в разі нового нападу Росії, США і Європа будуть зобов'язані відреагувати, включно з можливим застосуванням військової сили. Такі гарантії, якщо вірити Axios, Вашингтон має намір надати на 10 років з можливістю продовження.
Варто зазначити, що з огляду на вигідність початкового плану Росії, у неділю, 23 листопада, в Женеві було організовано екстрену зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
За даними FT, план скоротився з 28 до 19 пунктів. Хоча особисто президент США Дональд Трамп добою раніше натякнув, що план скоротився до 22 пунктів.
Крім того, він спростував інформацію про те, що ставив дедлайн укласти мирну угоду до 27 листопада.