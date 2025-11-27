"Спочатку угода": США виставили умову щодо гарантій безпеки для України, - Politico

За словами євродипломата і ще однієї людини, саме ця умова стала ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня.

Так, у вівторок, держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але пізніше.

Інший євродипломат повідомив, що Рубіо сказав про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві. Однак він не вдавався в подробиці і не повторював цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

Також глава Держдепу згадав у загальних рисах кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди. Як пише Politico, європейці мали на увазі питання територій і заморожені активи РФ.

Білий дім зі свого боку наполягає, що будь-який мирний план матиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", - заявила заступник речника Білого дому Анна Келлі.

Держдепартамент США не відповів на запит Politico про коментар.

Також видання пише, що в четвер Рубіо сказав своїм європейським колегам, що США не розглядаються як справедливий посередник на переговорах. Причина в тому, що Вашингтон одночасно надає військову допомогу Україні і вводить санкції проти Росії.

Говорячи загалом про мирний план, деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів у бік Росії.

"Жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", - додав третій євродипломат.