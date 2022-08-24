"Суцільна повітряна тривога". Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область

Російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко в Telegram .

"Ніч була суцільною повітряною тривогою. По нас били ракетами, "Градами" і "Ураганами". Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський і Криворізький", - повідомив він.

Так, в Дніпровський район вночі прилетіли дві ворожі ракети Х-22. В результаті вибуху сталася пожежа.

"Пожежники полум'я приборкали. Інформація про загиблих і постраждалих з'ясовується", - заявив Резніченко.

Разом з тим росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії і "Градів".

У Марганці в результаті обстрілу постраждала сім'я. Чоловік і дружина отримали медичну допомогу і лікуються вдома. У місті два будинки зруйновані, більше ніж 10 пошкоджені.

Війська РФ завдали ударів по Нікополю 20 снарядами, в результаті зруйновані житлові будинки. Люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечених. Люди не пошкоджені.

У Криворізькому районі окупанти з "Ураганів" обстріляли Карповську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)