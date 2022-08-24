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"Суцільна повітряна тривога". Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область

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Дніпропетровська область, Середа 24 серпня 2022 08:47
"Суцільна повітряна тривога". Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область Фото: окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко в Telegram.

"Ніч була суцільною повітряною тривогою. По нас били ракетами, "Градами" і "Ураганами". Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський і Криворізький", - повідомив він.

Так, в Дніпровський район вночі прилетіли дві ворожі ракети Х-22. В результаті вибуху сталася пожежа.

"Пожежники полум'я приборкали. Інформація про загиблих і постраждалих з'ясовується", - заявив Резніченко.

Разом з тим росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії і "Градів".

У Марганці в результаті обстрілу постраждала сім'я. Чоловік і дружина отримали медичну допомогу і лікуються вдома. У місті два будинки зруйновані, більше ніж 10 пошкоджені.

Війська РФ завдали ударів по Нікополю 20 снарядами, в результаті зруйновані житлові будинки. Люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечених. Люди не пошкоджені.

У Криворізькому районі окупанти з "Ураганів" обстріляли Карповську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, після опівночі росіяни завдали першого удару по Запоріжжю і Харкову. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар по Запоріжжю ворог завдав близько четвертої ранку.

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