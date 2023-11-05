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Сплеск антисемітських інцидентів досяг екстраординарного рівня, - Єврокомісія

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сплеск антисемітських інцидентів у Європі за останні кілька днів досяг "екстраординарного рівня", що нагадує найпохмуріші часи в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейська комісія засудила відродження активності "найрішучішим чином" і пообіцяла й надалі посилювати заходи безпеки у співпраці з державами-членами.

Водночас у ЄС заявили, що Брюссель посилює контроль за дотриманням відповідного законодавства, щоб онлайн-платформи швидко й ефективно реагували на антисемітський або антимусульманський контент, незалежно від того, чи пов'язаний він із тероризмом, мовою ворожнечі або дезінформацією.

"Погроми" у Махачкалі

29 жовтня натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали в Дагестані (РФ), куди мали приземлитися ізраїльтяни. Учасники антисемітської акції там шукали євреїв. Внаслідок погромів постраждали 20 людей.

Після цього речник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в "організації погромів". У МЗС України відкинули такі звинувачення і назвали їх спробою перекласти відповідальність із хворої голови на здорову. Водночас у Держдепі США назвали вкидання росіян абсурдом.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що антиєврейські погроми в Дагестані організували російські спецслужби

Антиізраїльські акції у Франції

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявляв, що у Франції з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС розпочали масоване вторгнення до Ізраїлю, і станом на кінець місяця було зафіксовано "857 антисемітських актів", було заарештовано 425 громадян, пов'язаних із подібними порушеннями.

Зокрема, 12 жовтня у центрі Парижа поліція та жандармерія розігнали заборонені пропалестинські мітинги із застосуванням сльозогінного газу та водометів.

До речі, раніше того ж дня глава МВС Франції запровадив заборону на пропалестинські мітинги з метою недопущення масових заворушень у країні.

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