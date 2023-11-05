Всплеск антисемитских инцидентов достиг экстраординарного уровня, - Еврокомиссия

Европейская комиссия осудила возрождение активности "самым решительным образом" и пообещала продолжать усиливать меры безопасности в сотрудничестве с государствами-членами.

В то же время в ЕС заявили, что Брюссель усиливает контроль за соблюдением соответствующего законодательства, чтобы онлайн-платформы быстро и эффективно реагировали на антисемитский или антимусульманский контент, независимо от того, связан ли он с терроризмом, языком вражды или дезинформацией.

"Погромы" в Махачкале

29 октября толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы в Дагестане (РФ), куда должны были приземлиться израильтяне. Участники антисемитской акции там "искали евреев". В результате погромов пострадали 20 человек.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "организации погромов". В МИД Украины отвергли такие обвинения и назвали их попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. В то же время в Госдепе США назвали вбросы россиян абсурдом.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что антиеврейские погромы в Дагестане организовали российские спецслужбы.

Антиизраильские акции во Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявлял, что во Франции с 7 октября, когда боевики ХАМАС начали массированное вторжение в Израиль, и по состоянию на конец месяца было зафиксировано "857 антисемитских актов", были арестованы 425 граждан, связанных с подобными нарушениями.

В частности, 12 октября в центре Парижа полиция и жандармерия разогнали запрещенные пропалестинские митинги с применением слезоточивого газа и водометов.

К слову, ранее в тот же день глава МВД Франции ввел запрет на пропалестинские митинги в целях недопущения массовых беспорядков в стране.

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