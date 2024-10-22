Сплатити борг за комуналку в Києві можна частинами: як це зробити

Мешканці Києва, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, мають можливість оплачувати таку заборгованість частинами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального концерну "Центр комунального сервісу" (ЦКС).
Кияни, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.
"Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу у період опалювального сезону та нарахування пені, а також дозволить споживачу оформити житлову субсидію", - пояснили у ЦКС.
Уточнюється, що впродовж дев'яти місяців поточного року кияни, користуючись такою можливістю, уклали 934 відповідних договори. З них 593 - за послуги з постачання гарячої води та теплової енергії.
ЦКС організовує роботу сервісних центрів для обслуговування споживачів (інфографіка: cks.com.ua)
Укласти договір щодо реструктуризації (розстрочення) заборгованості для оплати боргу частинами можна:
Для укладення такого договору необхідно подати заяву, оригінали та копії таких документів:
Більше інформації про реструктуризацію боргу можна найти на офіційному сайті ЦКС в розділі "Боржникам".
Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.
Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.
Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).
Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.
Читайте також, хто з українців та як саме зможе отримати гроші на дрова та вугілля (в межах додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний період).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.