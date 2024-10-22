Сплатити борг за комуналку в Києві можна частинами: як це зробити

Як сплатити борг за комунальні послуги частинами

Кияни, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.

"Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу у період опалювального сезону та нарахування пені, а також дозволить споживачу оформити житлову субсидію", - пояснили у ЦКС.

Уточнюється, що впродовж дев'яти місяців поточного року кияни, користуючись такою можливістю, уклали 934 відповідних договори. З них 593 - за послуги з постачання гарячої води та теплової енергії.

ЦКС організовує роботу сервісних центрів для обслуговування споживачів (інфографіка: cks.com.ua)

Як укласти договір реструктуризації заборгованості

Укласти договір щодо реструктуризації (розстрочення) заборгованості для оплати боргу частинами можна:

в одному з районних сервісних центрів ЦКС

віддалено (без відвідування сервісного центру особисто) - за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Для укладення такого договору необхідно подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру)

картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН у зазначеному документі)

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням / квартирою та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника)

Більше інформації про реструктуризацію боргу можна найти на офіційному сайті ЦКС в розділі "Боржникам".