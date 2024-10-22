Оплатить долг за коммуналку в Киеве можно по частям: как это сделать

Как оплатить долг за коммунальные услуги по частям

Киевляне, накопившие долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут оплачивать задолженность по частям. Для этого нужно заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.

"Это обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит потребителю оформить жилищную субсидию", - пояснили в ЦКС.

Уточняется, что за девять месяцев текущего года киевляне, пользуясь такой возможностью, заключили 934 соответствующих договора. Из них 593 - за услуги по поставке горячей воды и тепловой энергии.

ЦКС организовывает работу сервисных центров по обслуживанию потребителей (инфографика: cks.com.ua)

Как заключить договор реструктуризации задолженности

Заключить договор по реструктуризации (рассрочке) задолженности для оплаты долга по частям можно:

в одном из районных сервисных центров ЦКС

удаленно (без посещения сервисного центра лично) - с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Для заключения такого договора необходимо подать заявление, подлинники и копии следующих документов:

паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра)

карта налогоплательщика РНУКПН (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе)

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением / квартирой и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности

доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключать представитель собственника)

Больше информации о реструктуризации долга можно найти на официальном сайте ЦКС в разделе "Боржникам".