Оплатить долг за коммуналку в Киеве можно по частям: как это сделать

Жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность по частям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).
Киевляне, накопившие долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут оплачивать задолженность по частям. Для этого нужно заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.
"Это обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит потребителю оформить жилищную субсидию", - пояснили в ЦКС.
Уточняется, что за девять месяцев текущего года киевляне, пользуясь такой возможностью, заключили 934 соответствующих договора. Из них 593 - за услуги по поставке горячей воды и тепловой энергии.
ЦКС организовывает работу сервисных центров по обслуживанию потребителей (инфографика: cks.com.ua)
Заключить договор по реструктуризации (рассрочке) задолженности для оплаты долга по частям можно:
Для заключения такого договора необходимо подать заявление, подлинники и копии следующих документов:
Больше информации о реструктуризации долга можно найти на официальном сайте ЦКС в разделе "Боржникам".
Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.
Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.
Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).
Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.
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