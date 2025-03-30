"Сплановано виключно ВМС". Плетенчук спростував дані NYT про знищення "Москви"

Фото: Україні ніхто не допомагав зі знищенням крейсера "Москва" (twitter.com osinttechnical)

Україна спростувала інформацію, поширену ЗМІ, щодо координації з США під час операції зі знищення крейсера "Москва". Операція була спланована та виконана виключно Військово-морськими силами України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Плетенчук наголосив, що інформація, яку раніше поширило The New York Times не відповідає дійсності. "В контексті того, що ми не отримували ніяких координат щодо місцезнаходження крейсера "Москва". І операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту, була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами", - підкреслив він. Речник ВМС зауважив, що військові погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом, але підкреслив, що це керівництво було виключно українське. "Нанесли удар, тому інформація щодо координації й надання точної інформації про місцезнаходження не відповідає дійсності. Так само як і інформація, що це необхідно було погоджувати", - підсумував він.