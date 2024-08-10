Спізнився на рейс. Уточнено кількість жертв авіакатастрофи у Бразилії

Як розповіли представники регіонального авіаперевізника Voepass, літак виконував рейс Каскавела - Сан-Паулу, і розбився близько 13:30 за місцевим часом у місті Віньедо приблизно за 80 км на північний захід від Сан-Паулу.

Авіакомпанія заявила, що загинули всі люди, які були на борту цього регіонального турбогвинтового літака. Тобто - 61 особа.

Між тим раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, говорячи про авіакатастрофу, заявив, що у лайнері були 58 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Проте пізніше бразильські ЗМІ взяли інтерв'ю у чоловіка, який сказав, що спізнився на рейс.

Так, підтвердили в компанії Voepass, загалом на борту літака перебували 57 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Voepass є четвертою за величиною авіакомпанією Бразилії. Перевізник зазначає, що не може надати жодну додаткову інформацію про причини падіння літака.

Додамо, бразильська влада не відразу повідомила, що стало причиною катастрофи, хоча керівник бразильського центру розслідування авіаційних подій Сеніпа сказав, що "чорну скриньку" літака, що містить записи голосу та дані польоту, було відновлено на місці.