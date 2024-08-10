Опоздал на рейс. Уточнено количество жертв авиакатастрофы в Бразилии

В результате крушения самолета, разбившегося вчера на окраине Сан-Паулу (Бразилия), погибли все, кто был на борту. Сначала была информация о 62 людях в лайнере, но позже выяснилось, что один мужчина не попал на самолет, потому что опоздал на рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказали представители регионального авиаперевозчика Voepass, самолет выполнял рейс Каскавела - Сан-Паулу, и разбился около 13:30 по местному времени в городе Виньедо примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.
Авиакомпания заявила, что погибли все люди, находившиеся на борту этого регионального турбовинтового самолета. То есть - 61 человек.
Между тем ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, говоря об авиакатастрофе, заявил, что в лайнере находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.
Однако позже бразильские СМИ взяли интервью у мужчины, который сказал, что опоздал на рейс.
Так, подтвердили в компании Voepass, всего на борту самолета находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа.
Voepass является четвертой по величине авиакомпанией Бразилии. Перевозчик отмечает, что не может предоставить никакой дополнительной информации о причинах падения самолета.
Добавим, бразильские власти не сразу сообщили, что стало причиной катастрофы, хотя руководитель бразильского центра расследования авиационных событий Сенипа сказал, что "черный ящик" самолета, содержащий записи голоса и данные полета, был восстановлен на месте.
Ранее сообщалось, что в сети было обнародовано видео падения самолета в Бразилии на землю 9 августа. После катастрофы появились слухи о том, что во время падения лайнер мог задеть несколько домов. Но это не подтвердилось.
Также напомним, в сентябре 2021-го в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет, и в результате падения погибли два пилота и пять пассажиров.
А в январе того же года в районе бразильского города Порту-Насионал разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. На борту находился президент клуба.
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