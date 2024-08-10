RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Опоздал на рейс. Уточнено количество жертв авиакатастрофы в Бразилии

Фото: место падения самолета Voepass в Сан-Паулу (samchui.com)
Автор: Владимир Костырин

В результате крушения самолета, разбившегося вчера на окраине Сан-Паулу (Бразилия), погибли все, кто был на борту. Сначала была информация о 62 людях в лайнере, но позже выяснилось, что один мужчина не попал на самолет, потому что опоздал на рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали представители регионального авиаперевозчика Voepass, самолет выполнял рейс Каскавела - Сан-Паулу, и разбился около 13:30 по местному времени в городе Виньедо примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.

Авиакомпания заявила, что погибли все люди, находившиеся на борту этого регионального турбовинтового самолета. То есть - 61 человек.

Между тем ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, говоря об авиакатастрофе, заявил, что в лайнере находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

Однако позже бразильские СМИ взяли интервью у мужчины, который сказал, что опоздал на рейс.

Так, подтвердили в компании Voepass, всего на борту самолета находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа.

Voepass является четвертой по величине авиакомпанией Бразилии. Перевозчик отмечает, что не может предоставить никакой дополнительной информации о причинах падения самолета.

Добавим, бразильские власти не сразу сообщили, что стало причиной катастрофы, хотя руководитель бразильского центра расследования авиационных событий Сенипа сказал, что "черный ящик" самолета, содержащий записи голоса и данные полета, был восстановлен на месте.

Ранее сообщалось, что в сети было обнародовано видео падения самолета в Бразилии на землю 9 августа. После катастрофы появились слухи о том, что во время падения лайнер мог задеть несколько домов. Но это не подтвердилось.

Также напомним, в сентябре 2021-го в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет, и в результате падения погибли два пилота и пять пассажиров.
А в январе того же года в районе бразильского города Порту-Насионал разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. На борту находился президент клуба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БразилияАвиакатастрофа