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У Бразилії розбився літак, на борту якого перебувало 62 особи

Сан-Паулу, П'ятниця 09 серпня 2024 21:58
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У Бразилії розбився літак, на борту якого перебувало 62 особи Ілюстративне фото: у Бразилії розбився літак, на борту якого перебувало 62 особи (flickr by Sérgio Mauro Pereira Rodrigues)
Автор: Іван Носальський

У Бразилії на околиці Сан-Паулу сьогодні, 9 серпня, розбився пасажирський літак. На його борту було 62 людини.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я хотів би, щоб усі встали, щоб ми могли вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, бо щойно у місті Віньеду в Сан-Паулу розбився літак із 58 пасажирами та 4 членами екіпажу, і, схоже, всі вони загинули", - заявив він у відеозверненні.

При цьому на відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно, як літак падає на землю, а люди, які були поблизу, кричать від страху.

Також з'явилися чутки про те, що під час падіння літак міг зачепити кілька будинків.

За даними сайту Flightradar24, літак Voepass вилетів з Каскавела і прямував до Сан-Паулу.

"Поки що немає жодних підтверджень того, як сталася аварія, і яка ситуація з людьми на борту", - йдеться у заяві авіакомпанії Voepass.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що у Польщі в аеропорту Гдиня-Косаково розбився військовий літак. Пілот загинув на місці.

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Бразилія Авіакатастрофа Лула да Силва
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