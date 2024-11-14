Спіймали з наркотиками: яким буде покарання та чому не варто діставати руки з кишень

Крім того, у серпні 2024 року набрав чинності ЗУ №3528-IX, яким встановлюється, що обіг наркотиків, психотропів, що згадуються у таблицях II і III Переліку, можливий у медпрактиці за лікарським призначенням, а також у ОРД, експертній навчальній, науковій, науково-технічній, освітній сферах діяльності.

І відповідно за порушення всіх цих законодавчих приписів передбачена відповідальність: адміністративна - за КУпАП та кримінальна - за статтями ККУ.

У залежності від мети зберігання наркотиків – збут чи власне використання, різновиду самої речовини, її розміру, закон розрізняє настання того чи іншого виду відповідальності.

"Вага певного наркотичного засобу як і його різновид по різному впливають на людину, а тому від ступеню цього впливу визначають відповідальності, до якою має бути притягнута винна особа. Маса наркотиків розподілена на особливо великий, великий та незначний розміри", - наголошує Андрій Ковальов, адвокат по кримінальним справам в Києві, керівник напряму кримінального права Адвокатського об’єднання "Актум".

За його словами, наказом Мінохоронздоров’я №188 затверджено перелік засобів із наркотичними чи психотропними складовими за таблицями із розбивкою по вказаним критеріям, зазначенням маси речовини, що відповідатиме одній із трьох раніше зазначених категорій, та найменування речовин, які характеризуються як особливо небезпечні. Така градація відповідає суспільній небезпеці дій з використання наркотиків та впливає на ступінь суворості покарання

За словами адвоката, адмін. покарання за ст. 44 КУпАП передбачене за зберігання наркотиків та психотпів в невеликих об’ємах за відсутності мети їх розповсюджувати. А от кримінальна кара очікує зберігачів наркотиків, психотропів або їх аналогів, які мають намір їх реалізовувати. Такі дії охоплюються ознаками злочину за ст. 307 ККУ. Покарання за виявлені наркотики у особи, що не мала наміру їх розповсюджувати, передбачена статтею 309 ККУ.

"Якщо особа зберігає наркотики та не планує їх збувати, її можуть оштрафувати від 17 до 51 тисяч грн, або засудити до виправних робіт до 2 років, пробаційного нагляду до 5 років, або обмеження волі на аналогічний строк. Діяння, за цією частиною ст. 309 ККУ, відносяться до кримінальних проступків (менш тяжких правопорушень) і щодо них проводиться "спрощена" процедура досудового розслідування у формі дізнання. Обвинувальний акт у таких випадках за згодою винуватця з усіма встановленими дізнанням фактами вивчається судом без виклику учасників кримінального провадження", - розповідає правник.

Захист адвоката у таких справах допоможе особі, що опинилася під підозрою, забезпечити себе можливістю оформлення всіх необхідних процесуальних заходів та процедур згідно з вимогами КПК з погляду на інтереси підзахисного.

"Частини 2 та 3 ст. 309 КК передбачають суворіші покарання за більш тяжкі злочини. Так, зберігання наркотиків групою осіб, що завчасно про це домовилась, або протягом року після засудження за цією статтею або у розмірах, що визначаються як великі, загрожує штрафом або позбавленням волі до 3 років. Якщо все це до того ж поєднуються із залученням до цього неповнолітнього, або у особливо великих розмірах речовин – можна сісти у в’язницю на 8 років. Важливо знати, що розпочате лікування від наркотичної залежності за власною ініціативою дає винному шанс звільнитися від покарання за ч. 1 ст. 309 КК", - зауважує Андрій Ковальов.

Більш серйозніші наслідки очікують збувачів та розповсюджувачів наркотиків. Так, відповідно до ч. 1 ст. 307 ККУ в "найлегшому" сценарії цього злочину загрожує перебуванням у виправній колонії до 8 років. Повторність аналогічного злочину, групове його виконання з попередньою домовленістю, або судимість особи за ст. 308-310, 312, 314, 315, 317 ККУ, або за участі особи, якій не виповнилось 18 років, або у розмірах, що встановлені, як великі, чи стосовно наркотиків або психотропів, які мають характеристики особливої небезпеки – каратиметься тюремним ув’язненням до 10 років з конфіскацією.

Найсуворіше покарання 307 стаття ККУ передбачає перебування за гратами у за стінках виправної колонії до 12 років.

У випадках, якщо людина опиняється під підозрою у зберіганні чи вживанні наркотичних речовин, Тетяна Лебєдєва адвокат по кримінальним справам у Львові Адвокатського об’єднання Актум радить:

Неодмінно викликати захисника та зберігати мовчання до його приїзду;

не виймати з речей своїми руками жодні предмети чи речовини навіть на вимогу правоохоронців;

фіксувати, по можливості всі маніпуляції та заходи, що будуть проводити по відношенню до затриманого чи підозрюваного.

Також підозрюваний має вимагати проведення зрізів волосся, нігтів;

зняття відбитків із вилучених пакетиків та іншого пакувального матеріалу та відборі мазків із долонь для виявлення слідів наркотичних речовин.

Відстежувати та фіксувати куди і як перекладають виявлені речовини та всі зауваження відображати у протоколі.

Адже кожний підозрюваний та обвинувачений має право на юридичний захист під час досудового розслідування та судового розгляду справи. Правильна поведінка – це ваш захист.

За словами адвоката всі дії, зокрема і поведінка, як з боку представників правоохоронних органів, так і з боку підозрюваного мають велике значення для правильної кваліфікації діянь, які інкримінують особі за обіг наркотичних речовин, для виявлення процесуальних порушень та побудови стратегії захисту.