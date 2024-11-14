Поймали с наркотиками: каким будет наказание и почему не стоит доставать руки из карманов

Кроме того, в августе 2024 года вступил в силу ЗУ №3528-IX, которым устанавливается, что обращение наркотиков, психотропов, упоминаемых в таблицах II и III Перечня, возможно в медпрактике по врачебному назначению, а также в ОРД, экспертной учебной, научной, научно-технической, образовательной сферах деятельности

И соответственно за нарушение всех этих законодательных предписаний предусмотрена ответственность: административная – за КУоАП и уголовная – по статьям УКУ.

В зависимости от цели хранения наркотиков – сбыт или использование, разновидности самого вещества, его размера, закон различает наступление того или иного вида ответственности.

"Вес определенного наркотического средства как и его разновидность по-разному влияют на человека, а потому от степени этого влияния определяют ответственности, к которой должно быть привлечено виновное лицо. Масса наркотиков распределена на особо крупный, большой и незначительный размеры", - отмечает Андрей Ковалев. адвокат по уголовным делам в Киеве , руководитель направления уголовного права Адвокатского объединения "Актум".

По его словам, приказом Минздрава №188 утвержден перечень средств с наркотическими или психотропными составляющими по таблицам с разбивкой по указанным критериям, указанием массы вещества, которое будет соответствовать одной из трех ранее указанных категорий, и наименования веществ, которые характеризуются как особо опасные. Такая градация отвечает общественной опасности действий по использованию наркотиков и влияет на степень строгости наказания.

По словам адвоката, админ. наказание по ст. охватываются признаками преступления по ст. 307 УКУ. наркотики у лица, не намеревавшегося их распространять, предусмотрено статьей 309 УКУ.

"Если лицо хранит наркотики и не планирует их сбывать, его могут оштрафовать от 17 до 51 тысяч грн, или приговорить к исправительным работам до 2 лет, пробационному надзору до 5 лет, или ограничению свободы на аналогичный срок. Действия, по этой части ст. 309 УКУ, относятся к уголовным проступкам (менее тяжким правонарушениям) и в отношении них производится "упрощенная" процедура досудебного расследования в форме дознания. Обвинительный акт в таких случаях с согласия виновника со всеми установленными дознанием фактами изучается судом без вызова участников уголовного производства", - рассказывает юрист.

Защита адвоката по таким делам поможет лицу, оказавшемуся под подозрением, обеспечить себя возможностью оформления всех необходимых процессуальных мероприятий и процедур в соответствии с требованиями УПК с точки зрения интересов подзащитного.

"Части 2 и 3 ст. 309 УК предусматривают более суровые наказания за более тяжкие преступления. Так, хранение наркотиков группой лиц, заблаговременно об этом договорившихся, или в течение года после осуждения по этой статье или в размерах, определяемых как крупные, грозит штрафом или лишением свободы до 3 лет. Если все это, к тому же, сочетаются с привлечением к этому несовершеннолетнему, или в особо крупных размерах веществ – можно сесть в тюрьму на 8 лет. Важно знать, что начатое лечение от наркотической зависимости по собственной инициативе дает виновному шанс освободиться от наказания по ч. 1 ст. 309 УК", - отметил Андрей Ковалев.

Более серьезные последствия ожидают сбытчиков и распространителей наркотиков. Так, согласно ч. 1 ст. 307 УК в "самом легком" сценарии этого преступления грозит пребыванием в исправительной колонии до 8 лет. Повторность аналогичного преступления, групповое его исполнение по предварительной договоренности, или судимость лица по ст. 308-310, 312, 314, 315, 317 УКУ, или при участии лица, которому не исполнилось 18 лет, или в размерах, установленных, как большие, или в отношении наркотиков или психотропов, имеющих характеристики особой опасности – будет караться тюремным заключением до 10 лет с конфискацией.

Самое строгое наказание 307 статья УКУ предусматривает нахождение за решеткой в стенках исправительной колонии до 12 лет.

В случаях, когда человек оказывается под подозрением в хранении или употреблении наркотических веществ, Татьяна Лебедева адвокат по уголовным делам во Львове Адвокатского объединения Актум советует:

Непременно вызывать защитника и хранить молчание до приезда;

не вынимать из вещей своими руками никакие предметы или вещества даже по требованию правоохранителей;

фиксировать, по возможности, все манипуляции и мероприятия, которые будут проводить по отношению к задержанному или подозреваемому.

Также подозреваемый должен требовать проведения срезов волос, ногтей;

снятие отпечатков из удаленных пакетиков и другого упаковочного материала и отборе мазков с ладоней для обнаружения следов наркотических веществ.

Отслеживать и фиксировать куда и как переводят обнаруженные вещества и все замечания отображать в протоколе.

Ведь у каждого подозреваемого и обвиняемого есть право на юридическую защиту во время досудебного расследования и судебного разбирательства дела. Правильное поведение – это ваша защита.

По словам адвоката, все действия, в том числе и поведение, как со стороны представителей правоохранительных органов, так и со стороны подозреваемого, имеют большое значение для правильной квалификации деяний, инкриминирующих лицу за оборот наркотических веществ, для выявления процессуальных нарушений и построения стратегии защиты.