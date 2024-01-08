Співробітників ТЦК у Тернополі судитимуть за тортури мобілізованих. Їм загрожує в'язниця

Правоохоронці закінчили розслідування щодо двох співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернополя. Їх звинувачують у катуванні мобілізованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Увечері 6 жовтня в центрі Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів.
З'ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоча і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали в автомобіль, завдаючи при цьому ударів, і доставили до приміщення ТЦК.
"Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили в приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник і командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК", - йдеться у повідомленні.
Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один із постраждалих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший - легкі.
Встановлено, що таким чином працівники ТЦК хотіли силоміць змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт із черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.
Солдата-гранатометника звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Командира відділення охорони - у катуванні та нанесенні легких тілесних ушкоджень
Обом військовим суд обрав запобіжні заходи - нічний домашній арешт і відсторонив від займаних посад. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
У жовтні правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК і СП через побиття мобілізованих.
Уже наступного дня стало відомо, що Тернопільський міський районний суд вирішив помістити під нічний домашній арешт двох співробітників міського військкомату. Вони побили двох чоловіків.
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