Співробітників ТЦК у Тернополі судитимуть за тортури мобілізованих. Їм загрожує в'язниця

Деталі справи

Увечері 6 жовтня в центрі Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів.

З'ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоча і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали в автомобіль, завдаючи при цьому ударів, і доставили до приміщення ТЦК.

"Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили в приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник і командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один із постраждалих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший - легкі.

У чому їх звинувачують

Встановлено, що таким чином працівники ТЦК хотіли силоміць змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт із черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Командира відділення охорони - у катуванні та нанесенні легких тілесних ушкоджень

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи - нічний домашній арешт і відсторонив від займаних посад. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що передувало

У жовтні правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК і СП через побиття мобілізованих.

Уже наступного дня стало відомо, що Тернопільський міський районний суд вирішив помістити під нічний домашній арешт двох співробітників міського військкомату. Вони побили двох чоловіків.