Катування у тернопільському військкоматі: співробітникам ТЦК обрали запобіжний захід
Тернопільський міський районний суд вирішив помістити під нічний домашній арешт двох працівників міського військкомату. Вони побили двох чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Правоохоронці уточнюють, що окрім нічного домашнього арешту, підозрюваних також відсторонили від посад.
Що передувало
Нагадаємо, минулого тижня в мережі розповсюдили відео побиття двох чоловіків у стінах тернопільського військкомату.
До цього одного з чоловіків насильно затримали та доправили до територіального центру комплектування та соцпідтримки.
На інцидент відреагували мер Тернополя Сергій Надал та омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Вони закликали провести ретельне розслідування.
Після цього стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК та СП через побиття мобілізованих.
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