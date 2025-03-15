Співробітників "Голосу Америки" відправляють у відпустки після указу Трампа, - ABC

Зокрема, вчора 14 березня Дональд Трамп підписав указ про скорочення 7 федеральних агентств США. Серед них опинилося Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" і "Голосом Америки".

Уже сьогодні вранці, згідно з копією службової записки, отриманої ABC, штатні співробітники "Голосу Америки" отримали електронного листа від відділу кадрів, у якому йшлося про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Зокрема, до цього переліку входять члени команди "Голосу Америки", які висвітлюють події в Білому домі та входять до радіопулу.

Також в електронному листі йдеться, що співробітникам VOA, які перебувають в адміністративній відпустці, не дозволяється доступ до урядових будівель або систем, і що з ними необхідно бути на зв'язку через особисту електронну пошту та мобільний телефон.