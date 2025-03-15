Сотрудников "Голоса Америки" отправляют в отпуска после указа Трампа, - ABC

В частности, вчера 14 марта Дональд Трамп подписал указ о сокращении 7 федеральных агентств США. Среди них оказалось Агентство глобальных медиа, которое руководит "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

Уже сегодня утром согласно копии служебной записки, полученной ABC, штатные сотрудники "Голоса Америки" получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

В том числе, в этот перечень входят члены команды "Голоса Америки", освещающие события в Белом доме и входящие в радиопул.

Также в электронном письме говорится, что сотрудникам VOA, находящимся в административном отпуске, не разрешается доступ к правительственным зданиям или системам, и что с ними необходимо быть на связи по личной электронной почте и мобильному телефону.