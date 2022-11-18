Співробітники Twitter масово звільняються після ультиматуму Маска

В опитуванні Blind, яке перевіряє співробітників за їхніми робочими адресами електронної пошти та дозволяє їм анонімно ділитися інформацією, 42% із 180 осіб обрали відповідь звільнення з компанії. Чверть заявили, що вирішили залишитись "неохоче", і лише 7% учасників опитування заявили, що натиснули "так".

Маск зустрічався з деякими провідними співробітниками, щоб спробувати переконати їх залишитися, сказали один нинішній співробітник і співробітник, який нещодавно звільнився, який підтримує зв'язок з колегами у Twitter.

Хоча незрозуміло, скільки співробітників вирішили залишитися, цифри наголошують на небажанні деяких співробітників залишатися в компанії, де Маск поспішив звільнити половину своїх співробітників, включаючи вище керівництво, і безжально змінює культуру, спираючись на довгий робочий день та інтенсивний темп.

За словами двох джерел, компанія повідомила співробітників, що закриє свої офіси та обмежить доступ до перепусток до понеділка. Одне з джерел повідомило, що співробітники служби безпеки почали виганяти співробітників з офісу у четвер увечері.

Маск пізно ввечері в четвер написав у Twitter, що його не турбує звільнення, оскільки "найкращі люди залишаються". Власник-мільярдер на тлі потоку відставок також додав, що Twitter досяг рекордного рівня використання.

"І ми тільки-но досягли ще одного рекордно високого рівня використання Twitter", написав він, не вдаючись у подробиці.

Серед інженерів, які звільняються, відповідальних за виправлення помилок і запобігання перебоям в обслуговуванні, що викликає питання про стабільність платформи на тлі втрати співробітників.