Сотрудники Twitter массово увольняются после ультиматума Маска

В опросе Blind, которое проверяет сотрудников по их рабочим адресам электронной почты и позволяет им анонимно делиться информацией, 42% из 180 человек выбрали ответ увольнения из компании. Четверть заявили, что решили остаться "неохотно", и только 7% участников опроса заявили, что нажали "да".

Маск встречался с некоторыми ведущими сотрудниками, чтобы попытаться убедить их остаться, сказали один нынешний сотрудник и недавно уволившийся сотрудник, который поддерживает связь с коллегами в Twitter.

Хотя неясно, сколько сотрудников решили остаться, цифры подчеркивают нежелание некоторых сотрудников оставаться в компании, где Маск поспешил уволить половину своих сотрудников, включая высшее руководство, и безжалостно меняет культуру, делая упор на долгий рабочий день и интенсивный темп.

По словам двух источников, компания уведомила сотрудников, что закроет свои офисы и ограничит доступ к пропускам до понедельника. Один из источников сообщил, что сотрудники службы безопасности начали выгонять сотрудников из офиса в четверг вечером.

Маск поздно вечером в четверг написал в Twitter, что его не беспокоит уход, поскольку "лучшие люди остаются". Владелец-миллиардер на фоне потока отставок также добавил, что Twitter достиг рекордного уровня использования.

"И мы только что достигли еще одного рекордно высокого уровня использования Twitter", написал он, не вдаваясь в подробности.

Среди увольняющихся много инженеров, ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании, что вызывает вопросы о стабильности платформы на фоне потери сотрудников.