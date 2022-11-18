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Сотрудники Twitter массово увольняются после ультиматума Маска

Фото: сотрудники Twitter увольняются после ультиматума Маска (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сотни сотрудников Twitter покидают компанию после ультиматума нового владельца Илона Маска о том, что они должны или согласиться на "долгие часы с высокой интенсивностью" или уволится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В опросе Blind, которое проверяет сотрудников по их рабочим адресам электронной почты и позволяет им анонимно делиться информацией, 42% из 180 человек выбрали ответ увольнения из компании. Четверть заявили, что решили остаться "неохотно", и только 7% участников опроса заявили, что нажали "да".

Маск встречался с некоторыми ведущими сотрудниками, чтобы попытаться убедить их остаться, сказали один нынешний сотрудник и недавно уволившийся сотрудник, который поддерживает связь с коллегами в Twitter.

Хотя неясно, сколько сотрудников решили остаться, цифры подчеркивают нежелание некоторых сотрудников оставаться в компании, где Маск поспешил уволить половину своих сотрудников, включая высшее руководство, и безжалостно меняет культуру, делая упор на долгий рабочий день и интенсивный темп.

По словам двух источников, компания уведомила сотрудников, что закроет свои офисы и ограничит доступ к пропускам до понедельника. Один из источников сообщил, что сотрудники службы безопасности начали выгонять сотрудников из офиса в четверг вечером.

Маск поздно вечером в четверг написал в Twitter, что его не беспокоит уход, поскольку "лучшие люди остаются". Владелец-миллиардер на фоне потока отставок также добавил, что Twitter достиг рекордного уровня использования.

"И мы только что достигли еще одного рекордно высокого уровня использования Twitter", написал он, не вдаваясь в подробности.

Среди увольняющихся много инженеров, ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании, что вызывает вопросы о стабильности платформы на фоне потери сотрудников.

Рано утром в среду, 16 ноября, Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором говорилось: "В будущем, чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире с растущей конкуренцией, нам нужно будет быть чрезвычайно хардкорными".

В электронном письме сотрудникам предлагалось нажать "да", если они хотят остаться. Те, кто не ответит к концу рабочего дня в четверг, будут считаться уволившимися и получат выходное пособие, говорится в электронном письме.

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