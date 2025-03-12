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Співробітникам USAID наказано знищити секретні та особисті документи, - ЗМІ

Середа 12 березня 2025 02:46
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Співробітникам USAID наказано знищити секретні та особисті документи, - ЗМІ Фото: документи можуть мати до судової справи про звільнення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Згідно зі службовою запискою високопоставленого чиновника, співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) було наказано знищити секретні документи та особисті справи. Це викликало новий судовий позов, а також тривогу з боку профспілки, що представляє співробітників дипломатичної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.

"Спочатку знищіть якомога більше документів і збережіть сміттєві пакети на випадок, якщо шредер стане недоступним або йому знадобиться перерва", - йдеться в копії меморандуму.

Документ підписала виконувачка обов'язків виконавчого секретаря USAID Еріка Карр.

Державний департамент, який курує USAID, не відразу відповів на запит про коментар у вівторок. У відповідь на оприлюднення директиви юристи, які представляють підрядників USAID у судовому процесі, що триває, подали екстрений запит на постанову суду, яка зобов'язує уряд "зберегти всі документи, що мають будь-який можливий стосунок до майбутнього судового розгляду".

У заяві юристи заявили, що вже звернулися до Міністерства юстиції за роз'ясненнями, але поки їх не отримали

Bloomberg пише, що Карр видала наказ у понеділок, того самого дня, коли держсекретар Марко Рубіо офіційно анулював переважну більшість контрактів USAID і передав ті, що залишилися, до компетенції Держдепартаменту.

Цей крок по суті ліквідує USAID як окрему установу. Він слідує за ширшими зусиллями адміністрації Трампа зі скорочення видатків США на іноземну допомогу і звільнення більшості з 10 000 співробітників агентства, тисячі з яких були звільнені або відправлені у відпустку.

Американська асоціація дипломатичної служби, група, що представляє співробітників Держдепартаменту і USAID і бере участь у судовому процесі проти адміністрації Трампа, стривожена директивою. У заяві групи йдеться про те, що документи "можуть мати стосунок до триваючого судового розгляду з приводу звільнення співробітників USAID і припинення грантів USAID".

"Федеральний закон зрозумілий: збереження урядових записів має важливе значення для прозорості, підзвітності та цілісності юридичного процесу", - заявила група.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після перегляду уряд США ухвалив рішення скасувати 83% програм USAID. Це, своєю чергою, включає скасування 5200 контрактів.

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