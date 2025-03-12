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Сотрудникам USAID приказано уничтожить секретные и личные документы, - СМИ

Среда 12 марта 2025 02:46
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Сотрудникам USAID приказано уничтожить секретные и личные документы, - СМИ Фото: документы могут иметь к судебному делу об увольнениях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Согласно служебной записке высокопоставленного чиновника, сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) было приказано уничтожить секретные документы и личные дела. Это вызвало новый судебный иск, а также тревогу со стороны профсоюза, представляющего сотрудников дипломатической службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN.

"Сначала уничтожьте как можно больше документов и сохраните мусорные пакеты на случай, если шредер станет недоступным или ему понадобится перерыв", - говорится в копии меморандума.

Документ был подписан исполняющей обязанности исполнительного секретаря USAID Эрикой Карр.

Государственный департамент, который курирует USAID, не сразу ответил на запрос о комментарии во вторник. В ответ на обнародование директивы юристы, представляющие подрядчиков USAID в продолжающемся судебном процессе, подали экстренный запрос на постановление суда, обязывающее правительство "сохранить все документы, имеющие какое-либо возможное отношение к предстоящему судебному разбирательству".

В заявлении юристы заявили, что уже обратились в Министерство юстиции за разъяснениями, но пока их не получили

Bloomberg пишет, что Карр издала приказ в понедельник, в тот же день, когда госсекретарь Марко Рубио официально аннулировал подавляющее большинство контрактов USAID и передал оставшиеся в компетенцию Госдепартамента.

Этот шаг по сути ликвидирует USAID как отдельное учреждение. Он следует за более широкими усилиями администрации Трампа по сокращению расходов США на иностранную помощь и увольнению большинства из 10 000 сотрудников агентства, тысячи из которых были уволены или отправлены в отпуск.

Американская ассоциация дипломатической службы, группа, представляющая сотрудников Госдепартамента и USAID и участвующая в судебном процессе против администрации Трампа, встревожена директивой. В заявлении группы говорится, что документы "могут иметь отношение к продолжающемуся судебному разбирательству по поводу увольнения сотрудников USAID и прекращения грантов USAID".

"Федеральный закон ясен: сохранение правительственных записей имеет важное значение для прозрачности, подотчетности и целостности юридического процесса", - заявила группа.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после пересмотра правительство США приняло решение отменить 83% программ USAID. Это, в свою очередь, включает отмену 5200 контрактов.

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