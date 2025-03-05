Верховний суд США відхилив прохання Трампа про замороження 2 млрд доларів для USAID

Верховний суд США відхилив запит президента США Дональда Трампа про замороження 2 млрд доларів для USAID. Тепер влада США зобов'язана виплатити ці гроші іноземним гуманітарним організаціям за вже виконану роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Трамп просив Верховний суд скасувати рішення суду нижчої інстанції, яким президента США зобов'язали виплатити підрядникам і одержувачам грантів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 2 млрд доларів.

У своїй постанові більшість суддів Верховного суду, які розглядали цю справу, підтримали рішення суду нижчої інстанції.

Гуманітарні організації стверджують, що їм терміново потрібні гроші, оскільки заморожування фінансування зриває сотні проєктів, змушує партнерські організації USAID звільняти або скорочувати тисячі американських працівників і наражає людей, які залежать від допомоги, на ризик хвороб і смерті.

Bloomberg звертає увагу, що дії Верховного суду натякають на готовність слугувати стримувальним фактором для Трампа, коли він намагається скористатися своїми широкими повноваженнями з реорганізації уряду та скорочення витрат навіть у тих сферах, на які Конгрес виділив гроші.

Рішення також свідчить про те, що суд, принаймні в деяких випадках, готовий підтримати суддів, які вважають, що адміністрація може порушувати закон.