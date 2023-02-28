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Співробітникам уряду Канади заборонили використовувати TikTok

Фото: у канадському уряді заборонили використовувати TikTok (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Канадський уряд заборонив використання соціальної мережі TikTok на робочих пристроях співробітників.

Про це повідомила президент Казначейської ради Канади Мона Фортьє, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Згідно з її заявою, уряд Канади докладає всіх зусиль для забезпечення безпеки державної інформації та регулярно моніторить свої системи.

"Починаючи із 28 лютого 2023 року додаток TikTok буде видалено з виданих урядом мобільних пристроїв. Користувачам таких пристроїв буде також заборонено завантажувати цей додаток у майбутньому”, - сказала Фортьє.

За словами Фортьє, після ретельного вивчення TikTok, директор з питань інформаційних технологій Канади вирішив, що він становить неприйнятний ризик для приватності та безпеки.

Причина такого рішення полягає у занепокоєнні щодо правового режиму, який регулює інформацію, зібрану з мобільних пристроїв. Зокрема, на мобільному пристрої методи збору даних TikTok надають суттєвий доступ до вмісту телефону, що становить серйозний ризик для безпеки державної інформації.

Нагадаємо, що раніше дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

Також ми писали, що Палата представників Конгресу запровадила заборону використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників і всіма її співробітниками.

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