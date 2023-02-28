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Сотрудникам правительства Канады запретили использовать TikTok

Фото: в канадском правительстве запретили использовать TikTok (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Канадское правительство запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах сотрудников.

Об этом сообщила президент Казначейского совета Канады Мона Фортье, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Согласно ее заявлению, правительство Канады прилагает все усилия для обеспечения безопасности государственной информации и регулярно мониторит свои системы.

"Начиная с 28 февраля 2023 года приложение TikTok будет удалено из выданных правительством мобильных устройств. Пользователям таких устройств будет также запрещено скачивать это приложение в будущем", - сказала Фортье.

По словам Фортье, после тщательного изучения TikTok директор по вопросам информационных технологий Канады решил, что он представляет неприемлемый риск для конфиденциальности и безопасности.

Причина такого решения заключается в озабоченности правового режима, который регулирует информацию, собранную с мобильных устройств. В частности, на мобильном устройстве методы сбора данных TikTok предоставляют существенный доступ к содержимому телефона, что представляет серьезный риск безопасности государственной информации.

Напомним, что ранее два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

Также мы писали, что Палата представителей Конгресса ввела запрет на использование программы китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.

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