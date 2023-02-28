Сотрудникам правительства Канады запретили использовать TikTok

Согласно ее заявлению, правительство Канады прилагает все усилия для обеспечения безопасности государственной информации и регулярно мониторит свои системы.

"Начиная с 28 февраля 2023 года приложение TikTok будет удалено из выданных правительством мобильных устройств. Пользователям таких устройств будет также запрещено скачивать это приложение в будущем", - сказала Фортье.

По словам Фортье, после тщательного изучения TikTok директор по вопросам информационных технологий Канады решил, что он представляет неприемлемый риск для конфиденциальности и безопасности.

Причина такого решения заключается в озабоченности правового режима, который регулирует информацию, собранную с мобильных устройств. В частности, на мобильном устройстве методы сбора данных TikTok предоставляют существенный доступ к содержимому телефона, что представляет серьезный риск безопасности государственной информации.