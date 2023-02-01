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Співробітника "Укроборонпрому" затримали за роботу на воєнну розвідку РФ

Фото: співробітника "Укроборонпрому" затримали через роботу на Росію (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 лютого, СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Крім цього, зловмисник готував "звіти" для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Для цього він особисто їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.

Фото: СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому" (t.me/SBUkr)

Отримані відомості чоловік передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони РФ.

"Під час обшуків у затриманого виявлено засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність", - заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Своєю чергою в "Укроборонпром" заявили, що вони тісно співпрацюють з контррозвідкою СБУ щодо виявлення ворожих агентів.

"Концерн тісно співпрацює з правоохоронними органами та всебічно сприяє розслідуванню цієї справи. Крім того, посилює внутрішні заходи безпеки щодо перевірок працівників і поводження з інформацією", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила підозру двом "міністрам ДНР", які "передали" українські шахти та лікарні "у власність" РФ.

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