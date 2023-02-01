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Сотрудника "Укроборонпрома" задержали за работу на военную разведку РФ

Фото: сотрудника "Укроборонпрома" задержали из-за работы в Россию (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 февраля, СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший враждебную задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора.

Установлено, что фигурант скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах. Кроме того, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице. Для этого он лично ездил по городу и фиксировал внешний облик украинских объектов после обстрелов.

Фото: СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома" (t.me/SBUkr)

Полученные сведения он передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ.

"В ходе обысков у задержанного обнаружены средства связи с материалами, подтверждающими его преступную деятельность", - заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь в "Укроборонпроме" заявили, что они тесно сотрудничают с контрразведкой СБУ по выявлению вражеских агентов.

"Концерн тесно сотрудничает с правоохранительными органами и всемерно способствует расследованию этого дела. Кроме того, усиливает внутренние меры безопасности по проверкам работников и обращению с информацией", - заявили в компании.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила подозрение двум "министрам ДНР", которые "передали" украинские шахты и больницы "в собственность" РФ.

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