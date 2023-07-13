Співробітник ФСБ готував теракти проти ЗСУ. Його засудили на 15 років в'язниці
Співробітник ФСБ Росії вербував агентів в Україні та планував влаштувати теракти проти Сил оборони. Його засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Про кого йде мова
Зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.
Фото: співробітник ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Встановлено, що він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто", - йдеться у повідомленні.
Український агент ФСБ
У 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його. На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.
Що агент ФСБ мав зробити
Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт. Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини.
Інформація про бійців "Азов"
Співробітник ФСБ збирав інформацію і з прифронтових районів України. Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов".
"Але в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію", - йдеться у заяві.
Покарання для співробітника ФСБ
Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента у Чернівецькій області на початку цього року.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за фактом шпигунства і призначив 15 років позбавлення волі.
Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо, що мешканка Добропілля (Донецька область) передавала жительці Воронежа в РФ інформацію про переміщення Збройних сил України. Її відправили до в'язниці на 7 років.
Також жителя Єнакієвого, який служить окупантам так званим "поліцейським ДНР", засуджено до 15 років ув'язнення.
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