Сотрудник ФСБ готовил теракты против ВСУ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Сотрудник ФСБ России вербовал агентов в Украине и планировал устроить теракты против Сил обороны. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Злоумышленником является кадровый сотрудник управления ФСБ по Красноярскому краю Иванченко Александр Юрьевич.

Фото: сотрудник ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Установлено, что он готовил теракты против Сил обороны и собирал информацию из прифронтовых регионов Украины. Делал это через нескольких агентов, которых курировал лично", - говорится в сообщении.

Украинский агент ФСБ

В 2017 году Александр Иванченко завербовал киевлянина и после нескольких "тестовых" заданий "законсервировал" его. В начале полномасштабного вторжения РФ сотрудник ФСБ "активировал" своего агента и дал ему указание прибыть в Черновицкую область.

Что агент ФСБ должен был сделать

Там предатель должен был установить и передать агрессору локации железнодорожных узлов и логистических складов, которые задействованы для временного базирования и переброски украинских войск на фронт. Развединформация нужна была российским оккупантам для осуществления серии взрывов на инфраструктурных объектах Буковины.

Информация о бойцах "Азов"

Сотрудник ФСБ собирал информацию и из прифронтовых районов Украины. Особенно его интересовали точные координаты мест дислокации подразделений Службы безопасности и отдельного полка специального назначения "Азов".

"Но в этом случае СБУ заблокировала все попытки российского шпиона получить нужную ему информацию", - говорится в заявлении.

Наказание для сотрудника ФСБ

Служба безопасности сработала на опережение и задержала вражеского агента в Черновицкой области в начале этого года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по факту шпионажа и назначил 15 лет лишения свободы.

Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.