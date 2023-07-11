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Мешканку Донецької області відправили до в'язниці, вона передавала в РФ інформацію про ЗСУ

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Добропілля, Вівторок 11 липня 2023 17:46
Мешканку Донецької області відправили до в'язниці, вона передавала в РФ інформацію про ЗСУ Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Добропілля (Донецька область) передавала жительці Воронежа в РФ інформацію про переміщення Збройних сил України. Її відправили до в'язниці на 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

Упродовж квітня-травня 2022 року жінка з власного мобільного телефону через месенджер відправляла мешканці Воронежу в РФ голосові повідомлення, у яких містилась інформація про розташування підрозділів ЗСУ у місті Добропіллі.

Мешканку Донецької області відправили до в'язниці, вона передавала в РФ інформацію про ЗСУ

Фото: засуджена (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"Крім того, засуджена під час зустрічей зі своєю подругою, яку вже засуджено до 8 років позбавлення волі за сприяння діяльності терористичної організації, розповідала про рух техніки та розміщення особового складу військовослужбовців", - пояснили у прокуратурі.

Яке покарання вона отримала

Мешканку Покровського району визнано винною у поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Її засуджено до 7 років ув’язнення в кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Вироки зрадникам і колаборантам в Україні

Нещодавно стало відомо, що бойовик терористичного угруповання "ЛНР" воював проти ЗСУ в Луганській області та брав участь у захопленні Лисичанська. Його взяли в полон, а суд відправив до в'язниці на 13 років.

Також жителя Єнакієвого, який служить окупантам так званим "поліцейським ДНР", засуджено до 15 років ув'язнення.

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