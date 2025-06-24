Співпрацюють із Путіним: в Україні відреагували на удар Ірану по базі США в Катарі

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, нанесений Ісламською Республікою Іран по території Держави Катар, зокрема по базі Аль Удейд - одному з ключових елементів регіональної безпеки", - йдеться в заяві.

У відомстві додали, що атака Ірану була здійснена відразу після того, як Ізраїль провів "поглиблені консультації" іраннців в Москві.

"Іранський режим тісно співпрацює з РФ і надає їй військово-технічну підтримку в її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинні режими, які надають один одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід і Європу", - додали в МЗС.

В Україні закликали Тегеран повернутися до співпраці з міжнародною спільнотою для виконання зобов'язань щодо ядерного нерозповсюдження.

"Висловлюємо свою повну солідарність з урядом і дружнім народом Катару під час випробувань", - додали у відомстві.