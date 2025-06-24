Сотрудничают с Путиным: в Украине отреагировали на удар Ирана по базе США в Катаре

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ракетный удар, нанесенный Исламской Республикой Иран по территории Государства Катар, в том числе по базе Аль Удейд - одному из ключевых элементов региональной безопасности", - сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что атака Ирана была совершена сразу после того, как Израиль провел "углубленные консультации" иранцев в Москве.

"Иранский режим тесно сотрудничает с РФ и оказывает ей военно-техническую поддержку в ее захватнической войне против Украины. Иран и Россия - это два преступных режима, оказывающих друг другу поддержку в агрессии и терроре, вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу", - добавили в МИД.

В Украине призвали Тегеран вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения обязательств в отношении ядерного нераспространения.

"Выражаем свою полную солидарность с правительством и дружественным народом Катара во время испытаний", - добавили в ведомстве.