Співпрацював з окупантами. Колишній заступник головного інженера ЗАЕС отримав підозру

Як повідомляється, Чернічук отримав повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору, а саме вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій загарбників).

За інформацією правоохоронців, колишній заступник головного інженера ЗАЕС добровільно погодився на співпрацю з окупантами й допомагав їм в реалізації злочинних наказів. Також роздавав інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, називаючи окуповану Запорізьку атомну електростанцію суб'єктом РФ.

Крім того, він змушував працівників станції збирати інформацію про її роботу, щоб надати ці дані окупантам.

Також Чернічук прислуговував "Росатому", примушуючи українських атомників підписувати контракти із фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".