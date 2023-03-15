Сотрудничал с оккупантами. Бывший заместитель главного инженера ЗАЭС получил подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление о подозрении на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщается, Черничук получил уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору, а именно совершение умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, с целью нанесения ущерба Украине путем реализации решений и действий захватчиков).

По информации правоохранителей, бывший заместитель главного инженера ЗАЭС добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и помогал им в реализации преступных приказов. Также раздавал интервью российским пропагандистским СМИ, называя оккупированную Запорожскую атомную электростанцию субъектом РФ.

Кроме того, он заставлял работников станции собирать информацию о ее работе, чтобы предоставить эти данные оккупантам.

Также Черничук прислуживал "Росатому", заставляя украинских атомщиков подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".