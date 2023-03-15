Сотрудничал с оккупантами. Бывший заместитель главного инженера ЗАЭС получил подозрение
Бывшему заместителю главного инженера Запорожской АЭС Юрию Черничуку объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление о подозрении на сайте Офиса генерального прокурора Украины.
Как сообщается, Черничук получил уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору, а именно совершение умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, с целью нанесения ущерба Украине путем реализации решений и действий захватчиков).
По информации правоохранителей, бывший заместитель главного инженера ЗАЭС добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и помогал им в реализации преступных приказов. Также раздавал интервью российским пропагандистским СМИ, называя оккупированную Запорожскую атомную электростанцию субъектом РФ.
Кроме того, он заставлял работников станции собирать информацию о ее работе, чтобы предоставить эти данные оккупантам.
Также Черничук прислуживал "Росатому", заставляя украинских атомщиков подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.
К тому же на ЗАЭС российские захватчики вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения. Также строят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.
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