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Співпрацював із ворогом та закликав брати участь у "референдумі". Затримано мешканця Чорнобаївки

Фото: затримано мешканця Чорнобаївки, який допомагав росіянам під час окупації (gp.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці затримали мешканця Чорнобаївки, який під час окупації допомагав росіянам та закликав брати участь у "референдумі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно вступив на посаду так званого "директора комунального підприємства ВДА Чорнобаївської сільської ТГ Херсонського району Херсонської області", - розповіли в ОДП.

Зрадник активно виконував поставлені завдання

За даними слідства, затриманий забезпечував зберігання та роздачу так званої гуманітарки місцевим мешканцям. Також підозрюваний поширював агітаційні матеріали та закликав мешканців брати участь у псевдореферендумі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили "головою" сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

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колаборантЧернобаевка