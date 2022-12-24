Співпрацював із ворогом та закликав брати участь у "референдумі". Затримано мешканця Чорнобаївки

Правоохоронці затримали мешканця Чорнобаївки, який під час окупації допомагав росіянам та закликав брати участь у "референдумі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно вступив на посаду так званого "директора комунального підприємства ВДА Чорнобаївської сільської ТГ Херсонського району Херсонської області", - розповіли в ОДП.

Зрадник активно виконував поставлені завдання

За даними слідства, затриманий забезпечував зберігання та роздачу так званої гуманітарки місцевим мешканцям. Також підозрюваний поширював агітаційні матеріали та закликав мешканців брати участь у псевдореферендумі.