Співпрацював із ворогом та закликав брати участь у "референдумі". Затримано мешканця Чорнобаївки

Правоохоронці затримали мешканця Чорнобаївки, який під час окупації допомагав росіянам та закликав брати участь у "референдумі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно вступив на посаду так званого "директора комунального підприємства ВДА Чорнобаївської сільської ТГ Херсонського району Херсонської області", - розповіли в ОДП.
Зрадник активно виконував поставлені завдання
За даними слідства, затриманий забезпечував зберігання та роздачу так званої гуманітарки місцевим мешканцям. Також підозрюваний поширював агітаційні матеріали та закликав мешканців брати участь у псевдореферендумі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили "головою" сіл Любимівка та Василівка Каховського району.
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