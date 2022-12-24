Сотрудничал с врагом и призывал участвовать в "референдуме". Задержан житель Чернобаевки

Правоохранители задержали жителя Чернобаевки, который во время оккупации помогал россиянам и призывал участвовать в "референдуме".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"В ходе оккупации Херсонщины подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями РФ, добровольно вступил в должность так называемого "директора коммунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области", - рассказали в ОГП.
Предатель активно выполнял поставленные задачи
По данным следствия, задержанный обеспечивал хранение и раздачу так называемой гуманитарки местным жителям. Также подозреваемый распространял агитационные материалы и призвал жителей участвовать в псевдореферендуме.
Напомним, ранее сообщалось, что в Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.
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