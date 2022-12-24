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Сотрудничал с врагом и призывал участвовать в "референдуме". Задержан житель Чернобаевки

Фото: задержан житель Чернобаевки, который помогал россиянам во время оккупации (gp.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители задержали жителя Чернобаевки, который во время оккупации помогал россиянам и призывал участвовать в "референдуме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В ходе оккупации Херсонщины подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями РФ, добровольно вступил в должность так называемого "директора коммунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области", - рассказали в ОГП.

Предатель активно выполнял поставленные задачи

По данным следствия, задержанный обеспечивал хранение и раздачу так называемой гуманитарки местным жителям. Также подозреваемый распространял агитационные материалы и призвал жителей участвовать в псевдореферендуме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

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колаборантЧернобаевка