У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, - Хлань

У четвер, 22 грудня, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили "головою" сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.