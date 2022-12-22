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У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, - Хлань

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Херсонська область, Четвер 22 грудня 2022 15:45
У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, - Хлань Фото: на Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи (ілюстрація / pixabay-com)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 22 грудня, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили "головою" сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало у Каховці в районі "дівчата в шинелі" (пам'ятник - ред.), - це "Шнир" (прізвисько колаборанта Андрія Штепи - ред)", - написав Хлань.

Варто зазначити, що окупанти в Telegram каналах підтверджують смерть Штепи. За їхніми даними, він згорів живцем внаслідок вибуху автомобіля.

Нагадаємо, ранішеСлужба безпеки затримала у Херсоні колаборантку із "Партії регіонів". Під час окупації міста вона загрожувала мешканцям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі.

Також нещодавно СБУ на Херсонщині викрила зрадника, який допомагав окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму.

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Херсонська область колаборант
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