Співпрацювали з РФ. У Херсонській області СБУ оголосила підозру ще 5 колаборантам

Як з'ясувало слідство, під час окупації Херсона гауляйтер Сальдо особисто запропонував одному з чиновників очолити створене агресором "унітарне підприємство Херсонтепломережі". Колаборант організував так звану "інвентаризацію" майна інфраструктурного об’єкта для його передачі російським монополіям.

"Крім того, контррозвідники СБУ викрили двох посадовиць Управління Державної міграційної служби у Луганській області, які приєднались до окупаційного "МВС ЛНР". У лавах фейкової установи зловмисниці виконували вказівки москви щодо примусової "паспортизації" місцевих жителів", - розповіли в СБУ.

Ще одна колаборантка очолила так званий "Херсонський університет" під час окупації Херсона. Вона запроваджувала там російські "стандарти", а під час звільнення міста втекла до Криму.

СБУ задокументувала діяльність колишнього викладача Харківського національного університету внутрішніх справ, який звільнився ще у 2014 році. Він поширював кремлівські наративи, в яких ставив під сумнів існування української державності.

"На початку повномасштабного вторгнення він опублікував на одному із проросійських Telegram-каналів звернення, де закликав колишніх колег та курсантів допомогти агресору у захопленні Києва. За це наприкінці травня 2022 року зловмисника призначили очільником так званого "Мелітопольського університету ім. Макаренка", - сказано в повідомленні.

На даний час всі підозрювані втікли від правосуддя, та переховуються на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: у Херсонській області СБУ оголосила підозру ще 5 колаборантам (t.me/SBUkr)