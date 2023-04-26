Співпрацювали з окупантами. У Києві та Одесі затримали двох колаборанток

"Серед затриманих – колишня очільниця одного з "відділів" створеного агресором "басейнового управління водних ресурсів Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на цій так званій "посаді" вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупантів, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Зазначається, що для цього вона сформувала штат "відділу" і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

"Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала "загубитись" серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя", - додають в повідомленні.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду".

Встановлено, що там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Москви щодо запровадження "рубльової зони" в регіоні. Вона змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її і затримали.

Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як "зарплату".

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Фото: СБУ затримала двох колаборанток в Одесі та Києві(ssu.gov.ua)