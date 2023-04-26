RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сотрудничали с оккупантами. В Киеве и Одессе задержали двух коллаборанток

Фото: СБУ задержала двух коллаборанток в Одессе и Киеве (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Две жительницы Херсонской области пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата Херсонской области. Их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Среди задержанных - бывшая глава одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на этой так называемой "должности" она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупантов, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона.

Отмечается, что для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к работе псевдоучреждения.

"Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала "потеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия", - добавляют в сообщении.

Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд".

Установлено, что злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению "рублевой зоны" в регионе. Она заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте.

После освобождения города злоумышленница скрылась в Одессе, где ее и задержали.

Во время обысков по месту ее временного проживания обнаружена наличность в российских рублях, которую оккупанты насчитали ей как "зарплату".

Фигуранткам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Фото: СБУ задержала двух коллаборанток в Одессе и Киеве (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ задержали коллаборанта, корректировавшего российские удары по военным объектам Донецкой области.

Также напомним, что агентка ФСБ хотела устроиться в органы местного самоуправления в Черкасской области. Ее разоблачили и задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныГБРколаборант