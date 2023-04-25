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СБУ викрила коригувальника ворожих ударів по військових об'єктах Донецької області

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Вівторок 25 квітня 2023 12:34
СБУ викрила коригувальника ворожих ударів по військових об'єктах Донецької області Фото: СБУ викрила коригувальника ворожих ударів по військових об'єктах Донецької області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали колаборанта, який коригував російські удари по військових об'єктах Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку", - пише пресслужба.

Російські спецслужби цікавили розвідувальні дані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ. Зокрема зрадник передавав ворогу координати базування українських військових на території регіону.

За його "наводкою" росіяни здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів.

Зрадника було затримано під час виконання ворожого розвідувального завдання.

"Як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через "зв’язкового" - представника створеної окупантами "міліції "ЛНР". За його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж", - пише СБУ.

Під час обшуку були вилучені мобільний телефон й ноутбук, які зрадник використовував для листування з ворогом.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ викрила коригувальника ворожих ударів по військових об'єктах Донецької області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Черкаській області було викрито російську шпигунку, яка хотіла влаштуватися до органів місцевого самоврядування.

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