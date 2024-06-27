Співпраця розвідки та захист інфраструктури: що Україна отримає від угоди з Литвою

У Брюсселі президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.

Про те що увійшло до двосторонньої безпекової угоди розповідає РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відповідно до угоди, Литва зобов'язується щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % свого ВВП. У 2023 році військова допомога Україні вже досягла майже 80 мільйонів євро, з яких 35 мільйонів євро спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. Очікується, що ця сума зростатиме в 2024 році завдяки новим пакетам військової допомоги.

Литва надаватиме Україні сучасне військове обладнання та підтримку в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Крім того, можливе відновлення військової тренувальної місії на території України.

Угода передбачає спільну протидію гібридним загрозам і ядерним ризикам, посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю в сфері розвідки. Литва також допоможе Україні визначити джерела фінансування для розвитку оборонно-промислового комплексу.

Документ закріплює підтримку Української формули миру та членства України в ЄС і НАТО. Угода також охоплює питання притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та створення компенсаційного механізму.

Литва продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні та братиме активну участь у відбудові країни.

З повним текстом угоди можна ознайомитись ТУТ.

Гарантії безпеки

З початку 2024 року Україна зміцнила свою безпеку за допомогою угод про гарантії безпеки, які було підписано з 16 європейськими країнами та США. Партнерами стали Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Сьогодні Україна також підписала гарантії безпеки із Європейським союзом, Естонією та Литвою.

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