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Сотрудничество разведки и защита инфраструктуры: что Украина получит от соглашения с Литвой

Четверг 27 июня 2024 17:41
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Сотрудничество разведки и защита инфраструктуры: что Украина получит от соглашения с Литвой Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Наусед подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

О том, что вошло в двустороннее соглашение о безопасности, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно соглашению, Литва обязуется ежегодно оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25% своего ВВП. В 2023 году военная помощь Украине уже достигла почти 80 миллионов евро, из которых 35 миллионов евро направлены на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что эта сумма будет расти в 2024 году благодаря новым пакетам военной помощи.

Литва будет оказывать Украине современное военное оборудование и поддержку наземной, воздушной, морской, космической и киберэлектромагнитной сферах. Кроме того, возможно возобновление военной тренировочной миссии на территории Украины.

Соглашение предусматривает совместное противодействие гибридным угрозам и ядерным рискам, усиление защиты критической инфраструктуры и сотрудничество в сфере разведки. Литва поможет Украине определить источники финансирования для развития оборонно-промышленного комплекса.

Документ закрепляет поддержку Украинской формулы мира и членства Украины в ЕС и НАТО. Соглашение также включает вопросы привлечения агрессора к ответственности, усиления санкций против РФ и создания компенсационного механизма.

Литва продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и будет активно участвовать в восстановлении страны.

С полным текстом сделки можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Гарантии безопасности

С начала 2024 года Украина укрепила свою безопасность посредством соглашений о гарантиях безопасности, подписанных с 16 европейскими странами и США. Партнерами стали Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Сегодня Украина также подписала гарантии безопасности с Европейским союзом , Эстонией и Литвой.

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