Співпраця Росії та США щодо копалин - лише слова Путіна, а не плани, - Зеленський

За словами Зеленського, те, що каже російський диктатор Володимир Путін, не означає, що він діє відповідно.

"У них найбагатша своїми природними ресурсами країна у світі. Або одна з найбагатших. І вони не займаються корисними копалинами, глибоким видобутком, окрім того, що на поверхні. Тому що треба мати сили, технології, бажання і так далі", - пояснив президент.

На його думку, російський диктатор просто так про це сказав.

"Ну, так сказав: “Так і ми готові”. Ну, в принципі, а чому ні? Це ж не значить, що вони щось будуть робити. До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: “Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною”, - зауважив глава держави.

Зеленський нагадав, що тоді європейці сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є, а потім зрозуміли Путіна більше.

"Те, що він каже, часто розходиться з реальними діями", - підсумував він.