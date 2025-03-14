Співпраця Росії та США щодо копалин - лише слова Путіна, а не плани, - Зеленський

Росія не має намірів розвивати глибокий видобуток корисних копалин. Заяви Кремля про готовність у цій сфері не означають реальних планів до дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
За словами Зеленського, те, що каже російський диктатор Володимир Путін, не означає, що він діє відповідно.
"У них найбагатша своїми природними ресурсами країна у світі. Або одна з найбагатших. І вони не займаються корисними копалинами, глибоким видобутком, окрім того, що на поверхні. Тому що треба мати сили, технології, бажання і так далі", - пояснив президент.
На його думку, російський диктатор просто так про це сказав.
"Ну, так сказав: “Так і ми готові”. Ну, в принципі, а чому ні? Це ж не значить, що вони щось будуть робити. До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: “Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною”, - зауважив глава держави.
Зеленський нагадав, що тоді європейці сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є, а потім зрозуміли Путіна більше.
"Те, що він каже, часто розходиться з реальними діями", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що його країна хоче укласти з Росією кілька угод "з економічного розвитку".
Він уточнював, що на території Росії є багато рідкоземельних металів та інші цінні речі, які "США могли б використовувати".
Пізніше NBC News повідомляло, що Росія пропонує США угоду про співпрацю. Вона передбачає, що США отримають права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.