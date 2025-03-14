Сотрудничество России и США по ископаемым - только слова Путина, а не планы, - Зеленский

По словам Зеленского, то, что говорит российский диктатор Владимир Путин, не означает, что он действует соответственно.

"У них самая богатая своими природными ресурсами страна в мире. Или одна из самых богатых. И они не занимаются полезными ископаемыми, глубокой добычей, кроме того, что на поверхности. Потому что надо иметь силы, технологии, желание и так далее", - пояснил президент.

По его мнению, российский диктатор просто так об этом сказал.

"Ну, так сказал: "Да и мы готовы". Ну, в принципе, а почему нет? Это же не значит, что они что-то будут делать. Кстати, многие европейцы сначала, я помню, также воспринимали это, когда человек говорит: "Да нет, я не собираюсь идти полномасштабной войной", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что тогда европейцы воспринимали, что если так говорят, значит так оно и есть, а потом поняли Путина больше.

"То, что он говорит, часто расходится с реальными действиями", - подытожил он.