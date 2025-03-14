Сотрудничество России и США по ископаемым - только слова Путина, а не планы, - Зеленский

Россия не намерена развивать глубокую добычу полезных ископаемых. Заявления Кремля о готовности в этой сфере не означают реальных планов к действиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
По словам Зеленского, то, что говорит российский диктатор Владимир Путин, не означает, что он действует соответственно.
"У них самая богатая своими природными ресурсами страна в мире. Или одна из самых богатых. И они не занимаются полезными ископаемыми, глубокой добычей, кроме того, что на поверхности. Потому что надо иметь силы, технологии, желание и так далее", - пояснил президент.
По его мнению, российский диктатор просто так об этом сказал.
"Ну, так сказал: "Да и мы готовы". Ну, в принципе, а почему нет? Это же не значит, что они что-то будут делать. Кстати, многие европейцы сначала, я помню, также воспринимали это, когда человек говорит: "Да нет, я не собираюсь идти полномасштабной войной", - отметил глава государства.
Зеленский напомнил, что тогда европейцы воспринимали, что если так говорят, значит так оно и есть, а потом поняли Путина больше.
"То, что он говорит, часто расходится с реальными действиями", - подытожил он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что его страна хочет заключить с Россией несколько соглашений "по экономическому развитию".
Он уточнял, что на территории России есть много редкоземельных металлов и другие ценные вещи, которые "США могли бы использовать".
Позже NBC News сообщало, что Россия предлагает США соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает, что США получат права собственности на минералы, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
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