Співпраця бізнесу з державою дозволяє здійснювати масштабні проекти для України, - засновник WhiteBIT

Як відомо, нещодавно компанія отримала подяку від фандрейзингової платформи UNITED24, підписану президентом.

"Це подяка за підтримку України з підписом нашого президента. Ми активно включилися в допомогу українцям і UNITED24, зокрема, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми під'єднали криптовалютне рішення Whitepay для забезпечення швидкого прийому донатів на військову та гуманітарну підтримку України. Мені особливо приємно мати можливість не просто донатити, а пропонувати цифрові рішення, які допомагають Україні збирати більше фінансової підтримки з усього світу", - прокоментував Володимир Носов.

Він також розповів, що відзнака від UNITED24 - не перша подяка за допомогу під час війни. Зокрема, нещодавно він отримав відзнаку від керівника ГУР Кирила Буданова "За сприяння воєнній розвідці України" та подяку від голови СБУ ("За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України").

Також медаль "За оборону Харкова", і ще одна подяка Буданова "За сприяння та співпрацю в наданні допомоги Українській армії", відзнака "За сприяння війську" від вже колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а також подяки від окремих військових підрозділів.

"Кожну нагороду приймаю із вдячністю. Я усвідомлюю, що перемога зараз виборюється на полі бою військовими, а ми лише їм допомагаємо. Проте ця причетність до спільної справи надихає. Працюємо далі", - наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.